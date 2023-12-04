Что происходит с турецкой лирой?
В понедельник, 4 декабря, в начале торгов турецкая лира обвалилась до нового исторического минимума. Курс доллара к турецкой лире вырос на 0,79%, достигнув отметки 29,1292 лиры, свидетельствуют данные международного рынка Forex.
Позднее лира начала укрепляться. На минимуме дня доллар стоил 28,825 лиры.
Турецкая валюта отыграла часть потерь на фоне выхода новых данных об инфляции в Турции. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в ноябре составила 61,98% после 61,36% в октябре, свидетельствуют данные государственного статистического агентства страны. Показатель повысился до максимума за 11 месяцев, но оказался лучше прогнозного. Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали, что показатель составит 62,6%.
За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 55%. Шесть повышений процентных ставок Центробанком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту. В этом году регулятор повысил процентные ставки с 8,5% до 40%.
В ING (крупнейшая банковская группа Нидерландов) ожидают, что процесс повышения процентных ставок в Турции завершится на уровне 45%. Эксперты допускают возможность повышения на 250 базисных пунктов на заседаниях в декабре 2023 года и январе 2024 года. Тем не менее более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции и стабильность валюты также могут привести к тому, что регулятор Турции завершит цикл повышения ставок после единственного повышения на 250 б.п., сообщили в ING.
По мнению аналитиков, инфляция в Турции останется высокой до середины 2024 года с дальнейшим ростом выше 70% из-за сезонных эффектов в январе и неблагоприятных базовых эффектов в мае. Во второй половине следующего года, вероятно, будет наблюдаться резкая тенденция к снижению, отражающая высокую базу этого года и дальнейшее влияние ужесточения политики Центрального банка Турции. В результате инфляция может составить 40–45% к концу 2024 года, прогнозируют в банке.