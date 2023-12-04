Что происходит с турецкой лирой?

Турецкая валюта отыграла часть потерь на фоне выхода новых данных об инфляции в Турции. Годовая инфляция потребительских цен в Турции в ноябре составила 61,98% после 61,36% в октябре, свидетельствуют данные государственного статистического агентства страны. Показатель повысился до максимума за 11 месяцев, но оказался лучше прогнозного. Опрошенные Bloomberg экономисты в среднем ожидали, что показатель составит 62,6%.

За последние 12 месяцев курс доллара к турецкой лире вырос примерно на 55%. Шесть повышений процентных ставок Центробанком Турции за последние месяцы не смогли ослабить давление на валюту. В этом году регулятор повысил процентные ставки с 8,5% до 40%.

В ING (крупнейшая банковская группа Нидерландов) ожидают, что процесс повышения процентных ставок в Турции завершится на уровне 45%. Эксперты допускают возможность повышения на 250 базисных пунктов на заседаниях в декабре 2023 года и январе 2024 года. Тем не менее более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции и стабильность валюты также могут привести к тому, что регулятор Турции завершит цикл повышения ставок после единственного повышения на 250 б.п., сообщили в ING.

По мнению аналитиков, инфляция в Турции останется высокой до середины 2024 года с дальнейшим ростом выше 70% из-за сезонных эффектов в январе и неблагоприятных базовых эффектов в мае. Во второй половине следующего года, вероятно, будет наблюдаться резкая тенденция к снижению, отражающая высокую базу этого года и дальнейшее влияние ужесточения политики Центрального банка Турции. В результате инфляция может составить 40–45% к концу 2024 года, прогнозируют в банке.