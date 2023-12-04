Американскую базу в Сирии забросали ракетами из Ирака

Пятнадцать ракет выпустили с территории Ирака по американской базе в Сирии. Об этом сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«3 декабря 15 122-мм ракет были выпущены из Ирака по американской базе в Румейлане в Сирии. Пострадавших среди персонала и повреждений оборудования нет», - говорится в заявлении, опубликованном на странице CENTCOM в соцсети X (ранее Twitter).

Ранее в CENTCOM сообщили, что силы международной оперативной группы, проводящей в Ираке операцию «Непоколебимая решимость», вступили 3 декабря в бой с экстремистами, которые готовились запустить беспилотник.