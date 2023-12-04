Несмотря на войну: В Израиле возобновился суд над Нетаньяху

Deutsche Welle передает, что разбирательство было приостановлено, как и все несрочные дела, министром Яривом Левиным после нападения ХАМАС на Израиль, срок приостановки в связи с условиями военного времени истек на минувшей неделе.

В рамках процесса, который длится уже более трех лет, Нетаньяху обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении доверием и получении взяток в трех отдельных случаях. В частности, премьера Израиля подозревают в том, что он в свою бытность министром связи продвигал интересы крупнейшей телекоммуникационной компании Израиля «Безек», акционером которой был медиамагнат Шауль Элович, а в обмен вмешивался в работу руководимого Эловичем новостного портала Wallа, чтобы повлиять на освещение им событий.

Кроме того, израильского премьера обвиняют в том, что с 2007 по 2016 год он, а также его жена и сын приняли роскошные подарки, включая ювелирные изделия, сигары, шампанское и авиабилеты на сумму около 700 000 шекелей (174 000 евро), в частности, от голливудского продюсера Арнона Милчена.

По обвинению во взяточничестве ему грозит тюремное заключение сроком до 10 лет и / или штраф, а наказание за мошенничество и злоупотребление доверием предполагает лишение свободы до трех лет. Нетаньяху отрицает все обвинения, настаивая на том, что он принимал подарки только от друзей и никогда не вымогал взятки.