Украинцы отдали «победу» «партии Залужного»

Большинство украинцев считают, что парламентские выборы в стране нужно проводить по окончании войны. Однако, если бы они состоялись сегодня, победу одержала бы новая партия, а блок Зеленского оказался бы на втором месте. Об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на данные соцопросу группы «Рейтинг».

Так, согласно опросу, на гипотетических парламентских выборах победу бы одержала партия военных во главе с Валерием Залужным — 36% опрошенных отдали бы свой голос за нее. Возможный блок действующего президента Владимира Зеленского оказался на второй позиции с результатом 26,7% голосов. Тройку лидеров по набранным голосам закрыла бы партия шоумена Сергея Притулы – 7,6%. Четвертое место на таких выборах в парламент получила бы партия «Азов» – 5,8%, а партия «Слуга народа» – 5,5%. Пятипроцентный барьер также прошла бы партия «Европейская Солидарность», ее результат — 5,4% голосов.

По таким показателям распределение мест в Верховной Раде выглядело бы так: партия Залужного – 186 мест; блок Зеленского – 138; партия Притулы – 39; партия «Азов» – 30; «Слуга народа» – 29; «Европейская солидарность» – 28.