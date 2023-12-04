Зеленский выступит на закрытом брифинге перед сенаторами США

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 5 декабря, посредством защищенной видеосвязи выступит перед американскими сенаторами на секретном брифинге. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление лидера демократического большинства в Сенате США Чака Шумера.

По словам сенатора, Зеленский должен проинформировать их о состоянии войны в Украине, а также о необходимости дополнительной военной помощи.

Разговор Зеленского и сенаторов состоится за день до того, как в Сенате запланировано голосование за выделение пакета в 61 миллиард долларов для Украины.

«Администрация пригласила президента Зеленского выступить перед сенаторами в рамках нашего завтрашнего секретного брифинга, чтобы мы могли напрямую от него услышать, что именно поставлено на карту в этом голосовании», - сказал Шумер, призвав всех сенаторов присутствовать на этом важном брифинге.

В понедельник, 4 декабря, в Белом доме и Госдепе США выступили с призывом к Конгрессу действовать как можно скорее, поскольку предыдущее финансирование для помощи Украине практически исчерпано.