Израиль задумал затопить туннели ХАМАС
Израиль рассматривает идею затопления туннелей движения ХАМАС в секторе Газа морской водой, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американского чиновника.
Согласно сообщению, в ноябре ЦАХАЛ установил пять больших водяных насосов вблизи Аль-Шати — лагеря беженцев в городе Газа. Эти помпы достаточно мощные, чтобы перекачивать в туннели ХАМАС тысячи кубометров воды в час и затопить их таким образом за несколько недель.
Весь процесс затопления может занять неделю, он позволит покинуть туннели боевикам и, возможно, заложникам, рассказал источник издания. Он отметил, что эффективность этих планов находится под вопросом, поскольку точные характеристики туннелей и грунта вокруг них неизвестны.
Израиль еще не решил, будет ли это делать, но предупредил чиновников США об этом плане в ноябре. Реакция в США, пишет WSJ, была неоднозначной, и некоторые чиновники выражали беспокойство, в частности, относительно потенциального вреда водоносному горизонту и почве анклава.
«Мы не уверены, насколько успешной будет прокачка, потому что никто не знает подробностей о туннелях и земле вокруг них. Невозможно знать, будет ли это эффективно, потому что мы не знаем, как морская вода будет стекать в туннелях, в которых никто раньше не бывал», — цитирует WSJ свой источник.
В армии Израиля отказались комментировать сведения WSJ, отметив лишь, что войска проводят операции по ликвидации «террористического потенциала ХАМАС различными способами, используя различные военные и технологические инструменты».
CNN отмечал, что туннели дают боевикам преимущество в асимметричной войне с Израилем, войска которого более продвинуты в технологическом плане. Схожие туннели имели «Аль-Каида» в Афганистане и войска Вьетконга в Юго-Восточной Азии, однако главное отличие конструкций ХАМАС в том, что они проложены под одним из самых густонаселенных районов мира — около 2 млн человек в секторе Газа живут на площади около 230 кв. км.
Никто из посторонних не имеет точной карты туннелей, а входы в сеть скрыты под видом малопримечательных дверей и шахт, указывает The New York Times. По мнению опрошенных изданием экспертов, бой в туннелях лишает израильскую армию преимуществ — в частности, возможности использовать танки и вертолеты. Боевики могут, узнав о приближении противника, взорвать взрывчатку у входа в туннели, чтобы обрушить проход.
«Это будут кровавые, жестокие бои», — описал перспективу подземных сражений в туннелях Джозеф Вотел, бывший руководитель Центрального командования США, отвечающего за Ближний Восток.
Если взрывать туннели, это увеличит численность жертв среди гражданских, поскольку стоящие на поверхности здания могут рухнуть в кратер и те «превратятся в братские могилы», пояснил Эяль Вейцман, директор исследовательской группы Forensic Architecture.
ХАМАС использовал обширную сеть туннелей в секторе Газа для незаметного перемещения между домами и сокрытия заложников. Часть туннелей построена из железобетона, оборудована сетями связи и линией электропередачи, они достаточно высоки, чтобы позволить встать в полный рост человеку средних размеров. К этому дню израильская армия сообщила об обнаружении 800 туннелей. В ХАМАС заявляли, что общая протяженность туннелей равняется 500 км.