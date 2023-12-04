Массированный налет беспилотников на Крым

В ночь на 5 декабря над акваторией Азовского моря и в Крыму «были уничтожены» десятки украинских беспилотников, утверждает Минобороны России.

Вначале пресс-служба ведомства заявила, что российские силы ПВО сбили 22 беспилотника над акваторией Азовского моря и территорией Крыма. Еще 13 дронов, согласно Минобороны РФ, были перехвачены. Вскоре российские военные сообщили о еще четырех сбитых и двух перехваченных БПЛА над акваторией Азовского моря. О последствиях ночной атаки в Минобороны РФ не сообщили.

В то же время жители аннексированного Крыма сообщали о серии взрывов в районах Керчи, Феодосии и Старого Крыма. Движение по Крымскому мосту было остановлено более чем на четыре часа, его возобновили в районе 6:30. Местные власти произошедшее пока не комментировали.

Самая массовая атака беспилотников на Крым состоялась 25 августа этого года. В небе над полуостровом появились сразу 42 дрона. Все они были подавлены и сбиты, докладывало российское военное ведомство.