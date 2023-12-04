В начале октября текущего года Агентством наземного транспорта Азербайджана была создана выделенная автобусная полоса на автодороге Баку – Сумгаит от Хырдаланского круга до Бакинского международного автовокзального комплекса. И за короткий срок, как показывает проведенный агентством мониторинг, время прибытия автобусов на конечную остановку сократилось на 22–24 минуты, а интервал движения автобусов по ней составляет 3 минуты.

В течение суток на указанном участке дороги курсируют автобусы по 37 регулярным маршрутам, осуществляя свыше 1 800 поездок. За счет соблюдения требований на данной полосе созданы условия для комфортной, беспрепятственной перевозки общественным транспортом без дополнительных затрат времени около 140 тысяч пассажиров.

Полученные данные позволяют судить об эффективности данной полосы. Руководствуясь положительными результатами и откликами пользователей общественного транспорта, Агентство наземного транспорта Азербайджана в ближайшее время организует специальную полосу и в обратном направлении.

Сегодня на данном участке дороги наносятся горизонтальные линии разметки и устанавливаются дорожные знаки в соответствии с требованиями по созданию автобусной полосы.