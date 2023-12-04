В соответствии с планом подготовки на 2023 год в подразделениях ПВО были выполнены боевые стрельбы, передает Минобороны Азербайджана.

В ходе практических стрельб обнаруженные воздушные цели условного противника были уничтожены точным огнем из зенитно-ракетных комплексов.

Военнослужащие продемонстрировали высокий профессионализм и успешно выполнили поставленные боевые задачи, говорится в сообщении оборонного ведомства.