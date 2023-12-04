Полиция пресекла доставку наркотиков из Губы в Баку

Сотрудники полиции задержали на территории Губинского района жителей Баку Орхана Асадуллаева, Асмер Асадуллаеву, Садига Рагимова и Наилю Гурбанову, подозреваемых в приобретении, хранении и продаже наркотических средств.

Как заявили в полиции, данные лица пришли в заранее запланированное место на территории Губинского района, чтобы забрать семь килограммов наркотиков для доставки в Баку, однако их поджидали сотрудники полиции.

Асадуллаев и Рагимов сбежали от полицейских, однако были задержаны в Баку и доставлены обратно в Губу.

По факту возбуждено уголовное дело, Орхан Асадуллаев, Асмер Асадуллаева и Садиг Рагимов арестованы решением суда, в отношении Наили Гурбановой избрана другая мера пресечения. Расследование продолжается.