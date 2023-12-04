Турецкая оппозиция не будет сотрудничать

Лидер Народно-Республиканской партии (CHP) Озгюр Озель предложил сотрудничество İyi Parti в преддверии местных выборов 2024 года. Однако İyi Parti, решившая 13 сентября участвовать в выборах в 81 провинции и избирательных округах со своими кандидатами, сохранила свое решение неизменным, сообщают турецкие СМИ.

На заседании Административного совета İyi Parti, которое было созвано для обсуждения предложения CHP, инициатива о сотрудничестве на выборах была отклонена тайным голосованием со счетом 35 против 14.

Решение İyi Parti выдвинуть своих кандидатов во всех избирательных округах, включая ключевые для сотрудничества с CHP Стамбул и Анкару, облегчает работу блока правящей коалиции (AKP-MHP), готовящегося к участию в предстоящих местных выборах в составе альянса.

По данным, просочившимся в кулуары, в решении İyi Parti отказаться от предложения о сотрудничестве на выборах сыграло свою роль опасение, что изменение позиции не будет должным образом воспринято избирателями.

Напомним, что обе партии уже сотрудничали на парламентских и президентских выборах в мае этого года, получив значительную поддержку (47,8%), но победить действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана так и не удалось.

У İyi Parti нынче нелегкие времена: много отставок и, согласно последним данным, уровень ее поддержки падает. Опросы показывают, что ее поддержка составляет не более 8%, тогда как на майских выборах она набрала около 10%.

Несмотря на трещины в рядах партии, некоторые сторонники лидера İyi Parti Мераль Акшенер утверждают, что "очищение партии от гнилых яблок будет способствовать ее институциональному развитию".