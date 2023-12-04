Скончалась сестра Фиделя Кастро

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Младшая сестра бывших лидеров Кубы Фиделя и Рауля Кастро Хуанита умерла в возрасте 90 лет в Майами. Хуанита Кастро с середины 60-х годов жила в США, где боролась за свержение своих братьев и смену кубинского режима.

"Сегодня скончалась Хуанита Кастро, исключительная женщина и неутомимый борец за дело Кубы, которую она так любила", - написала в Instagram Мария Антоньета Коллинз, соавтор автобиографии Кастро. Хуанита Кастро покинула Кубу в 1964 году, через год после смерти матери, из-за разногласий с братьями после Кубинской революции 1959 года. Она поселилась в Майами, где до 2007 года руководила работой аптеки. Хуанита Кастро активно помогала противникам кубинского режима и даже сотрудничала с ЦРУ. Как Хуанита рассказала в своих мемуарах, она разочаровалась в братьях из-за того, что те, по ее словам, предали демократические принципы, а также из-за убийств их политических противников.