Азан в Ходжалы видео
В социальных сетях набирает популярность видео из Ходжалы, на котором видны активные строительные работы. Также в этом видео слышен звучащий азан.
Стоит отметить, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, город Ходжалы был освобожден от сепаратистов.
Ходжалы pic.twitter.com/Hkkqmib7ea— Bellman13 (@Bellman138) December 5, 2023
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