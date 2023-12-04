В социальных сетях набирает популярность видео из Ходжалы, на котором видны активные строительные работы. Также в этом видео слышен звучащий азан.

Стоит отметить, что в результате антитеррористических мероприятий локального характера, проведенных азербайджанской армией в Карабахе 19-20 сентября 2023 года, город Ходжалы был освобожден от сепаратистов.