4-5 декабря 2023 года заместитель министра иностранных дел Азербайджана Эльнур Мамедов посетил с визитом Кубу, сообщили в пресс-службе МИД Азербайджана. 4 декабря состоялись первые политические консультации между МИД Азербайджана и МИД Кубы.

В ходе консультаций были обсуждены текущее состояние двусторонних отношений, наблюдаемая в последнее время положительная динамика в отношениях между нашими странами, развитие взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической сфере, здравоохранении, туризме, образовании и других сферах.