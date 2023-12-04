Россия хочет переговоры с Украиной в Венгрии

Россия готова к переговорам с Украиной на территории западной страны, включая Венгрию. Об этом пишут российские СМИ со ссылкой на высокопоставленного источника.

В то же время собеседник отметил, что Украина и Запад «должны быть также готовы к конструктивному диалогу».

В конце октября министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт «готов выступить посредником и принять у себя переговоры России и Украины в случае возобновления диалога». В то же время он напомнил, что это может «произойти только при согласии обеих сторон».

1 декабря в интервью российским СМИ Сийярто подтвердил готовность Венгрии стать площадкой для переговоров РФ и Украины. Он напомнил, что еще в начале конфликта предлагал министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и главе Офиса президента Украины Андрею Ермаку провести переговоры в Венгрии.

После начала вторжения России в Украину стороны несколько раз проводили переговоры в феврале и марте 2022 г. Последняя встреча российской и украинской делегаций прошла в Стамбуле 29 марта 2022 года.