В Москве в особняке МИД России началась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств. Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о перспективности региональной платформы "3+3", которая уже начинает приобретать конкретные очертания, передает ТАСС.

"Уже обретает плоть инициатива "3+3" [президента Азербайджана] Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3" - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", — сказал Лавров, обратившись к Байрамову.

Эта инициатива была впервые предложена лидерами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце 2020 года, предполагая сотрудничество шести региональных стран. Первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран прошло 10 декабря 2021 года в Москве.

В дополнение к этому Лавров выразил надежду на участие президента Азербайджана в предстоящем неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. "В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней, в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева", — сказал глава российского дипведомства.