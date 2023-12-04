Началась встреча глав МИД прикаспийских государств обновлено 12:11
В Москве в особняке МИД России началась встреча министров иностранных дел прикаспийских государств. Азербайджан на заседании представляет министр иностранных дел Джейхун Байрамов.
В мероприятии под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова также примут участие представители Ирана, Казахстана и Туркменистана.
Стороны планируют обсудить представляющие взаимный интерес региональные вопросы с упором на приоритеты развития прикаспийского сотрудничества.
18 декабря в Москве состоится встреча глав правительств Содружества независимых государств (СНГ), заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.
Лавров отметил, что азербайджанскую сторону на заседании представит премьер-министр Азербайджана Али Асадов.
*** 11:45
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе открытия переговоров с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым заявил о перспективности региональной платформы "3+3", которая уже начинает приобретать конкретные очертания, передает ТАСС.
"Уже обретает плоть инициатива "3+3" [президента Азербайджана] Ильхама Гейдаровича Алиева о формировании так называемой региональной платформы "3+3" - три южнокавказских страны и три их соседа. Это тоже перспективный формат. Буду рад услышать ваши оценки о дальнейших шагах на этом направлении", — сказал Лавров, обратившись к Байрамову.
Эта инициатива была впервые предложена лидерами Азербайджана и Турции Ильхамом Алиевым и Реджепом Тайипом Эрдоганом в конце 2020 года, предполагая сотрудничество шести региональных стран. Первое заседание консультативной региональной платформы на уровне заместителей министров иностранных дел пяти стран прошло 10 декабря 2021 года в Москве.
В дополнение к этому Лавров выразил надежду на участие президента Азербайджана в предстоящем неформальном саммите Содружества Независимых Государств (СНГ) в Санкт-Петербурге. "В самом конце месяца, по традиции в начале рождественских дней, в Санкт-Петербурге пройдут заседания Высшего Евразийского экономического совета и неформальный саммит СНГ, где мы рассчитываем на участие, как это было и в прошлые годы, президента Азербайджана Ильхама Гейдаровича Алиева", — сказал глава российского дипведомства.
*** 11:22
Двусторонняя встреча министров иностранных дел Азербайджана и России Джейхуна Байрамова и Сергея Лаврова проходит в Доме приемов МИД России в Москве.
В ходе встречи обсуждаются двусторонние отношения между странами, процесс нормализации армяно-азербайджанских отношений, вопросы подписания мирного договора между Баку и Ереваном, а также актуальные вопросы региональной и международной повестки дня, представляющие общий интерес.
Стоит отметить, что сегодня в Москве также запланирована встреча министров иностранных дел прикаспийских государств. Встреча Байрамова и Лаврова проходит в рамках этого мероприятия.
Встреча Байрамова и Лаврова pic.twitter.com/aZWAcrZoic— Bellman13 (@Bellman138) December 5, 2023