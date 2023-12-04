Арабы тайно помогают Израилю

Арабские страны оказывают тайную поддержку Израилю в конфликте с ХАМАС. Это следует из публикаций в британском журнале The Economist и израильской газете Haaretz.

Несмотря на публичное осуждение Израиля, которое соответствует общественному мнению в арабских странах, за закрытыми дверями руководители большинства стран Персидского залива и других выражают надежду на победу Израиля и разгром ХАМАС, видя в террористической группировке угрозу внутренней политической стабильности.

На недавней встрече в Эр-Рияде, где собрались главы более 50 стран Лиги арабских государств (ЛАГ) и Организации исламского сотрудничества (ОИС), лидеры Ирана и других государств предложили оказать поддержку ХАМАС, в том числе поставить оружие и ввести санкции против Израиля. Однако эти предложения были отклонены.

Кроме того, Саудовская Аравия и другие страны отказались использовать нефть в качестве оружия против Израиля, в отличие от подхода, принятого во время Войны Судного дня в 1973 году.