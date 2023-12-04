С начала 2023 года вспышки кори наблюдаются в Европейском регионе, а также в соседних странах – Турции, Российской Федерации, Иране, Казахстане и Грузии, говорится в заявлении Минздрава.

Помимо этого, в последние месяцы заражения, связанные со случаями завоза из других стран, привели к локальному распространению инфекции в различных регионах Азербайджана. Среди зарегистрированных в стране заражений вирусом кори в редких случаях наблюдаются осложнения у детей, относящихся к группе риска, а также развитие бактериальных инфекций, запоздалое обращение или неправильный диагноз.

Доводим до сведения родителей, что в целях обеспечения охраны здоровья детей и предотвращения распространения инфекции, согласно действующему в стране «Календарю профилактических прививок», все дети в возрасте 1 и 6 лет должны быть дважды вакцинированы прививками против кори, эпидемического паротита и краснухи.

Детям, вовремя не получившим первую дозу вакцины, следует провести вакцинацию как можно раньше, а по достижении 6-летнего возраста необходимо вводить вторую дозу вакцины.

В то же время следует как можно скорее получить 2-ю дозу прививки детям до 10 лет, которые по каким-либо причинам не получили вовремя 2-ю дозу вакцины.

Помимо этого, детям до 10 лет, своевременно не получившим обе дозы вакцины, следует вводить 1-ю и 2-ю дозу вакцины с интервалом не менее 4-х недель.

Для вакцинации детей рекомендуется обращаться в медицинские учреждения, оказывающие амбулаторно-поликлиническую помощь детскому населению по месту жительства.