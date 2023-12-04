Сепаратисты «ДНР» убили азербайджанца в Донецке

Об этом сообщили источники в местной азербайджанской общине.

Отмечается, что Ганиев родился в Ленкоранском районе Азербайджана, долгие годы жил в Донецкой области. Он был убит вооруженными сторонниками так называемой «Донецкой Народной Республики».

Сообщается, что вооруженные люди вторглись в дом Ганиева и забрали все ценное. Затем они попытались забрать принадлежащий ему микроавтобус. Однако Ганиев попытался воспрепятствовать этому, в ответ злоумышленники забили его до смерти прикладом автомата.