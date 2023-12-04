Раиси обсудит с Путиным Палестину

Президент Ирана Ибрагим Раиси отправится в четверг в Москву, где проведет двусторонние переговоры с российским лидером Владимиром Путиным о торгово-экономических, политических аспектах сотрудничества России и Ирана, а также обсудит ситуацию в Палестине, сообщило во вторник иранское государственное агентство Tasnim.

"Утром в четверг президент Ирана отправится в Москву по официальному приглашению президента России Путина во главе высокопоставленной делегации государственных лиц и представителей торгово-экономических кругов Ирана", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в Москве Раиси проведет консультации по двусторонним вопросам России и Ирана, включая экономическое взаимодействие, а также обсудит ряд региональных и международных вопросов, в особенности ситуацию в Палестине.