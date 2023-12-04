Обстрелы Херсона: погибли двое

В результате очередного обстрела Херсона погибли два человека. Как передает BBC, об этом заявил утром во вторник глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Россияне снова ударили по Херсону, убили гражданских. Предварительно известно о гибели двух человек и одного раненого», — написал Ермак в телеграм-канале, опубликовав две фотографии, на которых тела людей лежат на улице.

Глава областной военной администрации Александр Прокудин написал в Telegram, что центр Херсона находится под обстрелом «с самого утра». О двух погибших он сообщил: «Врачам, оперативно прибывшим на место происшествия, осталось лишь констатировать смерть херсонцев». Раненый — 59-летний мужчина.

Российские военные не комментировали эти заявления.

Украинская армия освободила Херсон год назад, российские военные находятся на другом берегу Днепра. При этом регулярно поступают сообщения об обстрелах города и его окрестностей. Накануне, по сообщениям властей, под удар попали жилые дома в поселке Антоновка, погиб мужчина 1959 года рождения.