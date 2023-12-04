Али Асадов об инфляции, валютных резервах и Карабахе

В Азербайджане сохранилась макроэкономическая стабильность, снизился темп инфляции, сказал премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Асадов отметил, что стратегические валютные резервы Азербайджана составили 68,3 миллиарда долларов США, что составляет 97 процентов ВВП.

«В результате антиинфляционных мер правительства и регулирования курсовой устойчивости темпы инфляции снизились. Прогнозируется, что в 2024 году инфляция будет однозначной. Меры по предотвращению и поддержанию инфляции на приемлемом уровне будут продолжены», - заявил он.

Премьер также сообщил, что в течение трех лет после победы на восстановительно-строительные работы в Карабахе и Восточно-Зангезурском экономическом районе из государственного бюджета было выделено 12 миллиардов манатов, а в государственном бюджете на 2024 год на эти цели предусмотрено 4 миллиарда манатов.

Он отметил, что для реализации I Государственной программы по Большому возвращению в 2022-2026 годах потребуется в общей сложности около 30,5 млрд манатов.

Асадов напомнил о старте начального этапа процесса возвращения по I Государственной программе по Большому возвращению. По его словам, до 2026 года на освобожденные земли планируется переселить 34 500 семей, или 140 тысяч граждан.

«После Отечественной войны в соответствии с программой Большого возвращения на освобожденные от оккупации территории было обеспечено переселение в общей сложности 987 семей (3 932 человека).

До конца текущего года ожидается переселение дополнительно 215 семей. Хочу особо отметить, что в бюджете предусмотрено более 50 миллионов манатов на местные расходы территорий Карабахского экономического района - Ханкенди, Агдере, Ходжалы, Ходжавенд и освобожденных от оккупации районов и городов в целом», - заявил он.