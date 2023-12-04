Финляндия многократно нарастит производство снарядов для Украины

Правительство Финляндии сообщило, что разработало планы по многократному увеличению производства снарядов на территории страны, которые затем будут поставляться Украине.

На расширение производства на базе предприятий компании Nammo Lapua Oy выделены десятки миллионов евро. Сообщается, что финны будут специализироваться на производстве снарядов калибра 155 миллиметров.

Финское правительство практически никогда не сообщало о типах военной помощи, которую оно отправляет в Украину. Ранее этот принцип был нарушен только во время переговоров о формировании коалиции по поставкам в Украину танков Leopard 2.