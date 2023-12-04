В Азербайджане утверждены прожиточный минимум и критерий нуждаемости

На заседании Милли Меджлиса Азербайджана обсудили в третьем чтении прожиточный минимум и критерий нуждаемости на 2024 год.

Прожиточный минимум на 2024 год по стране устанавливается в размере 270 манатов, для трудоспособного населения - 287 манатов, пенсионеров - 222 маната, детей - 235 манатов.

В целях назначения адресной государственной социальной помощи предел критерия нуждаемости на 2024 год утверждается в размере 270 манатов.

После обсуждения документы были вынесены на голосование и утверждены в третьем чтении.