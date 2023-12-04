Израиль об «уникальном» соотношении погибших жителей

Вчера палестинские источники сообщили об усилении военных действий ЦАХАЛ в секторе Газа, акцентируя при этом внимание на мощных обстрелах густонаселенного Хан-Юниса. Представитель ЦАХАЛ заявил, что соотношение двух гражданских жертв на каждого убитого боевика ХАМАС - это "чрезвычайно хороший результат для городских боевых действий". Об этом в интервью CNN, вызвавшем широкий общественный резонанс, заявил представитель израильской армии.

Информационное агентство AFP, ссылаясь на брифинг для иностранных СМИ, организованный высокопоставленными израильскими военными, первым опубликовало данное заявление. Позже CNN подтвердил эту информацию, обратившись за комментариями к пресс-секретарю ЦАХАЛ Джонатану Конрикусу.

Он заявил: "Я могу сказать, что если это так – а я думаю, что наши цифры подтвердятся – если вы сравните это соотношение с любым другим конфликтом в городской местности и среди гражданского населения, с участием военных и террористической организацией, использующей гражданских лиц в качестве живого щита, то вы обнаружите, что соотношение 2 к 1 очень и очень хорошее и, возможно, даже уникальное".

Министр обороны Йоав Галант сообщил журналистам, что ЦАХАЛ уничтожил "тысячи террористов", не уточняя точную цифру. Официальных данных о числе убитых боевиков ЦАХАЛ не публиковал, но, по данным AFP, речь идет о приблизительно 5 000 боевиках ХАМАС.

Согласно информации Министерства здравоохранения Газа, контролируемого ХАМАС, с 7 октября погибло более 15 тыс. палестинцев. Однако эти данные часто вызывают критику, так как, по утверждениям несогласных, в отчетах не различаются данные о гражданских и военных жертвах.