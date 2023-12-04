Милли Меджлис одобрил безвиз с Узбекистаном
Милли Меджлис ратифицировал изменения в соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана.
Законопроект об утверждении «Протокола о внесении дополнений и изменений в соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана от 18 июня 1997 года» был вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента.
После обсуждения парламент ратифицировал изменения.
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