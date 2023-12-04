Милли Меджлис одобрил безвиз с Узбекистаном

Милли Меджлис ратифицировал изменения в соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана.

Законопроект об утверждении «Протокола о внесении дополнений и изменений в соглашение о безвизовых поездках граждан Азербайджана и Узбекистана от 18 июня 1997 года» был вынесен на обсуждение на пленарном заседании парламента.

После обсуждения парламент ратифицировал изменения.