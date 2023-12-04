Минный террор Армении: сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сотрудник Агентства Азербайджана по разминированию (ANAMA) Вагиф Акперов подорвался на мине в Агдаме.

Инцидент произошел во время разминирования на освобожденной от армянской оккупации территории Агдама.

В сообщении Агентства говорится, что 5 декабря 2023 года на территории села Сарыджалы Агдамского района сотрудник агентства Вагиф Акперов (1992 г.р.) подорвался на противопехотной мине при исполнении служебных обязанностей.

Акперова доставили в районную больницу, ему ампутировали часть правой ноги ниже колена. Состояние удовлетворительное.