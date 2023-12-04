Депутат предложил создать региональные парламенты

Депутат Гудрат Гасангулиев предложил создать в Азербайджане 15 регионов со своими парламентами. Об этом он сказал на заседании Милли Меджлиса во время обсуждения законопроекта об учреждении Агдеринского района Азербайджана.

По его словам, население страны не участвует в формировании местных государственных органов.

«Полномочий муниципалитетов, которые являются органами местного самоуправления, недостаточно. Поэтому должны быть созданы региональные парламенты, которые будут создавать местные органы исполнительной власти.

В этом случае сократится бюрократический аппарат в стране, население будет напрямую участвовать в управлении государством и выбирать непосредственных руководителей районов. А Милли Меджлис следует переименовать в Верховный Меджлис (Ali Məclis) как главный законодательный орган страны», — заявил Гасангулиев.