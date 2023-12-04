Падение цен на нефть: аналитики выявляют причины

ОПЕК+ объявила о снижении добычи нефти, однако цены на нее не возрастают, и аналитики выявляют причины этого явления.

Цена на сорт WTI упала на 0,81% – до $73,47 за баррель, а Brent – на 0,56%, до $78,44. Цены на нефть снижаются уже два месяца подряд, несмотря на то что на прошлой неделе ОПЕК+ объявила о сокращении поставок более чем на 2 млн баррелей в сутки.

Аналитики из Kpler полагают, что причина падения цен заключается не столько в событиях последних дней, сколько в тенденциях последних месяцев. Основной фактор – снижение спроса на нефть.

Несмотря на то что добыча нефти в США установила рекорды в течение двух последовательных месяцев, бросая таким образом вызов контролю Саудовской Аравии на рынке как неофициального лидера ОПЕК (в сентябре объем добычи составил 13,4 млн баррелей в сутки, что на 7% больше, чем в сентябре 2022 года), это не является основной причиной текущей динамики цен.

Возможно, трейдеры сомневаются в том, что ОПЕК+ продолжит соблюдать ограничения на добычу. Или же они считают, что мировой спрос на нефть недостаточен для стимулирования роста цен.