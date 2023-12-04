На дорогу Шуша – Лачин выделено 6 миллионов распоряжение президента
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о мерах по реконструкции автомобильной дороги Шуша – Лачин протяженностью 41 километр, сообщается на сайте главы государства.
Согласно распоряжению, Государственному агентству автомобильных дорог (ГААД) на эти цели выделяется 6 млн манатов. Средства на строительство будут выделены из госбюджета на 2023 год в рамках государственных капвложений.
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