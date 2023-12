Министерство обороны Великобритании напоминает, что Марьинка остается фронтовым городом с 2014 года. Город, население которого до войны составляло около девяти тысяч человек, почти полностью разрушен, как показывают кадры с беспилотника.

В сводке также указывается, что возобновление российских усилий по захвату Марьинки является частью осеннего наступления, целью которого является расширение контроля России над оставшимися частями Донецкой области. Это, по мнению британской разведки, остается одной из основных военных целей Кремля.

Утренняя сводка украинского генерального штаба от 5 декабря также сообщает о продолжающемся сдерживании российских войск в районе Марьинки. Несколько дней назад российские провоенные Telegram-каналы упоминали о "поднятии российского флага" на западной окраине города.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 5 December 2023.



