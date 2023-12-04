Сестры-мошенницы услышали свой приговор

В Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился процесс по уголовному делу бывшего председателя муниципалитета Бинагадинского района Айтадж Алиевой и ее сестры Илькнур Алиевой (Тургут), обвиняемых в мошенничестве.

Согласно приговору, Айтадж Алиеву приговорили к 7, Илькнур Тургут - к 6 годам лишения свободы. Мера пресечения в виде домашнего ареста в отношении Тургут была заменена на арест. Ее арестовали в зале суда.

Отметим, что еще до вынесения вердикта обе сестры упорно настаивали на своей невиновности и просили судью вынести оправдательный приговор.

Ранее прокурор потребовал приговорить А.Алиеву к 9 годам лишения свободы, а Тургут - к 8 годам лишения свободы.

Напомним, что Айтадж Алиева и ее сестра Илькнур обвинялись в совершении мошенничества в отношении граждан. По данному уголовному делу проходят одиннадцать потерпевших, общая сумма ущерба, нанесенного пострадавшим, составляет около одного миллиона манатов.