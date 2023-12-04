Милли Меджлис решил: в Азербайджане появится Агдеринский район

Согласно законопроекту, административным центром района будет город Агдере. Территория Агдеринского района, упраздненного в 1992 году как административно-территориальная единица и разделенного между Кельбаджарским, Тертерским и Агдамским районами, организована в прежнем порядке. В частности, 735,84 кв. км территории Кельбаджарского района, 851,25 кв. км территории Тертерского района и 73,74 кв. км территории Агдамского района передадут административной территории Агдеринского района. Поселок Суговушан возвращается в состав Агдеринского района.

Также утверждены изменения в административно-территориальное деление 8 районов Карабаха и Восточного Зангезура. Это нашло отражение в законопроекте «О частичных изменениях в административно-территориальном делении Агдамского, Джебраильского, Физулинского, Ходжалинского, Ходжавендского, Губадлинского, Лачинского и Шушинского районов Азербайджанской Республики».

Согласно проекту, села Малыбейли, Юхары Гушчулар и Ашагы Гушчулар, входящие в территориально-административное деление Шушинского района, будут включены в административно-территориальное деление Ходжалинского района; села Юхары Вейселли и Агбашлы, входящие в административно-территориальное деление Физулинского района, село Юхары Мезре, входящее в административно-территориальное деление Джебраильского района, и село Алыджан, входящее в Лачинский район, упраздняются, и их территории будут переданы административной территории Ходжавендского района; 139 га села Диваналылар Физулинского района передаются административной территории Ходжавендского района; 186 га земельной территории, находящейся в государственной собственности и принадлежащей административной территории Ходжалинского района, передаются административной территории Агдамского района; 281 га земельной территории, находящейся в государственной собственности и принадлежащей административной территории Ходжавендского района, передаются административной территории Губадлинского района.