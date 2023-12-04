Многие из бывших заключенных, травмированные опытом войны, где их плохо оснащенные подразделения, такие как «Штормы», часто использовались в почти самоубийственных нападениях, находят утешение в кремлевском нарративе, изображающем их как героев.

Игорь Софонов, один из вернувшихся, совершил серию насильственных действий в деревне Деревянное, в том числе убийство четырех человек. Софонов, вернувшись с фронта, начал пить и около двух часов ночи ворвался в дом в селе Деревянное, убив хозяина и его отца. Позже он проник в дом знакомой женщины и подрался с ее мужем. По словам человека, знакомого с делом, Софонов кричал, что все жители дома — «укропы», и использовал военный жаргон, заявив о необходимости «зачистить это место».

Издание отмечает, что преступления заключенных могут подорвать представление президента Владимира Путина о том, что военные действия в Украине защищают Россию от врагов. Многие заключенные согласились на участие в боевых действиях в Украине в обмен на деньги и помилование, несмотря на риск смерти. Широко известно, что российская армия понесла значительные потери, особенно среди заключенных, включенных в штрафные подразделения.