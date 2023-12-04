«Заключенные герои» терроризируют Россию The Wall Street Journal
Десятки преступлений, совершенных в России вернувшимися с Украины бывшими осужденными, приводят к насилию в отношении населения. По мере возвращения домой бывших зеков наблюдается волна новых жестоких преступлений: тысячи преступников бродят по российским улицам, пишет The Wall Street Journal.
Один вернувшийся с фронта устроил перестрелку в кафе, убив человека и тяжело ранив другого; иной зек обвиняется в изнасиловании двух девочек; третий, ранее трижды осужденный за убийство, облил бензином и сжег заживо свою спящую сестру – эти новости становятся обыденностью в России.
Многие из бывших заключенных, травмированные опытом войны, где их плохо оснащенные подразделения, такие как «Штормы», часто использовались в почти самоубийственных нападениях, находят утешение в кремлевском нарративе, изображающем их как героев.
Игорь Софонов, один из вернувшихся, совершил серию насильственных действий в деревне Деревянное, в том числе убийство четырех человек. Софонов, вернувшись с фронта, начал пить и около двух часов ночи ворвался в дом в селе Деревянное, убив хозяина и его отца. Позже он проник в дом знакомой женщины и подрался с ее мужем. По словам человека, знакомого с делом, Софонов кричал, что все жители дома — «укропы», и использовал военный жаргон, заявив о необходимости «зачистить это место».
Издание отмечает, что преступления заключенных могут подорвать представление президента Владимира Путина о том, что военные действия в Украине защищают Россию от врагов. Многие заключенные согласились на участие в боевых действиях в Украине в обмен на деньги и помилование, несмотря на риск смерти. Широко известно, что российская армия понесла значительные потери, особенно среди заключенных, включенных в штрафные подразделения.
Один из бойцов «Шторма Z» рассказал, что получал зарплату в размере 70 тысяч рублей в месяц, что вдвое больше средней зарплаты в его регионе. «У меня был выбор: гнить в тюрьме еще восемь лет или попытаться выжить шесть месяцев на Украине. Я выбрал последнее», — сказал он.
Активисты, такие как Яна Гельмель из организации «Русь сидящая», указывают на манию величия среди некоторых вернувшихся заключенных, которые считают, что могут совершать новые преступления без последствий. По данным тюремной службы, с мая 2022 года по январь 2023 года общее число заключенных в России сократилось более чем на 35 000 человек, что свидетельствует о масштабах вербовки заключенных.
Помилование зеков часто включает снятие судимости, что позволяет преступникам избегать строгого наказания за рецидивы. Рост числа преступлений ставит российское государство в затруднительное положение, поскольку конфликт в Украине дает осужденным преступникам возможность предстать в образе героев, участвовать в патриотических мероприятиях и даже получать работу после возвращения. Однако отсутствие программ ресоциализации вызывает опасения среди мирного населения о дальнейших последствиях этой ситуации. Из-за этого правительство пытается удержать осужденных от возвращения домой, увеличивая продолжительность контрактов.