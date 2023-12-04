Повышается возраст пребывания на военной службе

Меняется предельный возраст пребывания на срочной действительной военной службе для военнослужащих Вооруженных сил Азербайджанской Республики и для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов в мирное время, говорится в предложенной поправке к «Положению о прохождении военной службы», обсужденной на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.

Согласно проекту, в соответствии со статьей 39 Закона Азербайджана «О военной службе» предельный возраст пребывания на военной службе для военнослужащих срочной действительной военной службы устанавливается 36,5 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной военной службы, прапорщиков и мичманов - 48 лет.

Согласно действующему законодательству, в соответствии со статьей 16 Закона Азербайджанской Республики «О военной службе» в мирное время предельный срок службы военнослужащих в Вооруженных силах Азербайджана составляет для военнослужащих срочной службы 37 лет, для военнослужащих сверхсрочной действительной службы, прапорщиков и мичманов – 45 лет.

Законопроект был вынесен на голосование и принят в первом чтении.

Также «в целях более длительного использования сложившегося опыта военнослужащих» повышается минимальное требование к прохождению службы для выхода на пенсию в качестве военнослужащего - с 20 до 25 лет.