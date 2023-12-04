Евросоюз отправит еще одну миссию в Армению

Евросоюз взял на себя обязательство развивать сотрудничество с Арменией и в сфере безопасности, заявил армянскому бюро «Радио Свобода» глава представительства Евросоюза (ЕС) в Армении Василиг Марагос.

По словам дипломата, прокомментировавшего итоги визита в Армению делегаций Европейской внешнеполитической службы (The European External Action Service) и Еврокомиссии, в конце этого года или в начале следующего Брюссель направит в Армению техническую миссию с целью подготовки конкретных предложений по оказанию помощи Вооруженным силам Армении в гуманитарном формате.