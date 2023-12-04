Азербайджан может газифицировать албанский город

В рамках COP 28 в Дубае состоялась встреча министра энергетики Азербайджана Парвиза Шахбазова и вице-премьера Албании, министра инфраструктуры и энергетики Белинды Баллуку.

«Состоялся обмен мнениями по газификации албанского города Корча, поставкам сырой нефти и сотрудничеству по другим перспективным направлениям», - говорится в сообщении Минэнергетики.

Также обсуждались вопросы по созданию Совместной межправкомиссии на базе Азербайджано-Албанской рабочей группы по экономическому, промышленному и технологическому сотрудничеству и проведению заседания комиссии в Баку.