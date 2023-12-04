Рубль вновь лихорадит

5 декабря курс евро поднялся выше 99 рублей и достиг отметки в 99,235 рубля, став первым достижением такого уровня с 7 ноября. Это следует из торгов на Московской бирже по состоянию на 13:18 по бакинскому времени.

Курс доллара составил 91,5 рубля.

Эксперты считают, что падение рубля обусловлено несколькими факторами, основные из которых слабая динамика на нефтяном рынке и завершение налогового периода.

Кроме того, конец года традиционно считается неблагоприятным периодом для российской валюты из-за возрастающего спроса на валюту со стороны туристов и импортеров.