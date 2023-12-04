Жуткое ДТП в Баку видео
Сегодня на проспекте 8 Ноября произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.
На видео, которое распространил Бакинский центр интеллектуального управления транспортом, можно увидеть, как автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.
Стоит отметить, что в этом районе недалеко находится надземный пешеходный переход.
Жуткое ДТП в Баку pic.twitter.com/QiI8WmHjZY— Bellman13 (@Bellman138) December 5, 2023
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