Жуткое ДТП в Баку видео

Сегодня на проспекте 8 Ноября произошло жуткое дорожно-транспортное происшествие.

На видео, которое распространил Бакинский центр интеллектуального управления транспортом, можно увидеть, как автомобиль сбил женщину, переходившую дорогу в неположенном месте.

Стоит отметить, что в этом районе недалеко находится надземный пешеходный переход.