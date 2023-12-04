Бакинская школа вносит ясность

В социальных сетях и некоторых средствах массовой информации распространилось сообщение, что якобы в классе русского сектора школы-лицея №20 10 учащихся-первоклассников и один учитель заразились корью. Кроме того, сообщалось, что среди первоклассников русского сектора этого учебного заведения распространилась корь.

Как сообщили haqqin.az в школе-лицее, данная информация не соответствует действительности, никаких случаев массового заражения в одном классе не было. В настоящее время корью болеют 9 учеников и один учитель этого учебного заведения, и заболевание у них было выявлено в разное время.