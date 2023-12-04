16:09

В рамках 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата – COP 28 в Дубае при организации Министерства энергетики и участии энергетических компаний состоялось мероприятие на тему «Возможности инвестиций в возобновляемую энергетику в Азербайджане».

Выступая на мероприятии, министр энергетики Парвиз Шахбазов заявил, что государственная политика президента Азербайджана Ильхама Алиева, отдающая приоритет развитию возобновляемой энергетики за счет иностранных инвестиций, превращению освобожденных территорий из серой зоны в зону «зеленой энергии», а Каспия - в центр производства и экспорта «зеленой энергии», также стимулирует приток «зеленых инвестиций»: «В октябре мы с компанией «Масдар» ввели в эксплуатацию первую и крупнейшую в Прикаспийском регионе и СНГ солнечную электростанцию на основе иностранных инвестиций. К 2027 году помимо этой электростанции мощностью 230 МВт компаниями Masdar, ACWA Power, bp, China Gezhouba, Nobel Energy и Baltech будут построены 8 солнечных и ветряных электростанций мощностью более 1,6 ГВт. К 2030 году с целью внутреннего потребления, декарбонизации экономики и экспорта за счет иностранных инвестиций на суше и на море будут реализованы проекты «зеленой энергетики» мощностью более 8 ГВт. Также в 2031-2037 годах с целью производства и экспорта «зеленой энергии», водорода и «зеленого аммониака» мы планируем создать около 19 ГВт мощности в сотрудничестве с международными энергетическими компаниями, добавил министр.

Министр также отметил интенсивную работу по экспорту 4 ГВт «зеленой энергии» по коридору зеленой энергии «Каспий - Черное море - Европа» и более 1 ГВт по маршруту Азербайджан - Турция - Европа. Внимание компаний было обращено на возможности сотрудничества в области строительства ветряных турбин, солнечных батарей, создания систем хранения энергии и усиления сети с использованием передовых сетевых технологий для эффективного распределения энергии, а также производства, хранения, транспортировки «зеленого водорода» и создания инфраструктуры для обеспечения электрической зарядки. Министр Парвиз Шахбазов также принял участие в круглом столе «Министров возобновляемой энергии и энергоэффективности», проведенном при организационной поддержке Евросоюза и Объединенными Арабскими Эмиратами, которые председательствуют на 28-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН по изменению климата.