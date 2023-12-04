"Американцы не могут произвести миллион снарядов в год. Северная Корея может произвести. Про какую войну и победу мы говорим, про какие границы 1991 года? Запад нахрен развалил военную промышленность и быстро воссоздать ее не может, потому что нужно сотне-миллиардно-долларовые инвестиции. Но даже если их сюда закинуть, то ни за год, ни за два этого сделать не удастся", — заявил он.

Арестович также отметил, что Евросоюз не смог произвести миллион снарядов и предоставил Украине только 300 тысяч, в то время как потребность составляет 17 миллионов. Он раскритиковал неготовность Запада к военным действиям со словами: "Про какую войну мы говорим? Запад явился на войну со спущенными штанами, он оказался голым королем, он не способен воевать эту войну и выиграть ее".

Арестович также считает, что Запад готовится к "самоубийству" в конфликте с глобальным Югом: "Я вижу все меньше шансов победы Запада в столкновении с глобальным Югом и Востоком. (...) Они ржут, что Россия потеряла 300 тысяч. Дебилы, вы спросите себя, а Запад может позволить себе потерять 300 тыс. в любой войне за любые ценности? За страны Балтии, например. Да они после 10 тыс. скажут: мы сдаемся и отступаем, давайте передоговариваться".