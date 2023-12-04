Переговоры министров обороны Азербайджана и Египта фото
Находящийся в Египте для участия в международной оборонной выставке EDEX 2023 министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов встретился с министром обороны этой страны генерал-полковником Мухаммедом Ахмедом Заки.
Согласно сообщению сайта Минобороны, на встрече с участием посла Азербайджана в Египте Эльхана Полухова стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития двустороннего сотрудничества в военной и военно-технической сферах, вопросы, представляющие взаимный интерес.