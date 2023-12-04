Баку хочет поскорее делимитировать границы с Арменией

Глава азербайджанской дипломатии Джейхун Байрамов выделил роль Азербайджана в создании ключевых элементов мирного процесса с Арменией, подчеркнув заинтересованность в установлении мира и стабильности в регионе. Как передает АПА, это заявление было сделано в ходе его встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Байрамов отметил, что после окончания вооруженного присутствия Армении и сепаратистских сил на азербайджанских территориях открылись возможности для согласования мирного соглашения.

В ходе встречи также обсуждалась интенсификация переговоров по делимитации границ между Азербайджаном и Арменией в рамках процесса нормализации отношений между странами.