Орбана ждет непростой разговор с Макроном

Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана на переговоры в Париже на этой неделе, чтобы обсудить возможность поддержки Будапештом вступления Украины в Европейский союз, передает Politico.

Источник в Париже сообщил, что во французском правительстве надеются убедить Орбана поддержать этот шаг. Орбан, согласно информации чиновника, стремится увеличить финансовую поддержку от ЕС, используя свою позицию в переговорах как тактическое преимущество.

"Это чисто тактический момент (...) поэтому есть определенный оптимизм, что мы можем достичь соглашения", – отметил собеседник издания.

Один из дипломатов ЕС расценил действия Орбана как политический театр и попытался опровергнуть представление о том, что венгерский лидер доминирует в повестке дня ЕС. В то же время другой высокопоставленный дипломат из ЕС отметил, что Орбан становится все более несговорчивым в своих требованиях.

Представитель ЕС в Брюсселе также указал на упорство Орбана в его позиции по вопросу вступления Украины в ЕС, несмотря на потенциальные финансовые стимулы от ЕС.