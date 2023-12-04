Бразилия отправила войска к границе с Венесуэлой

Власти Бразилии отправили дополнительные военные подразделения к границе с Венесуэлой и Гайаной на фоне роста напряженности между этими двумя странами из-за территориального спора, сообщает G1 со ссылкой на источник в правительстве.

Хотя Бразилия считает конфликт между Венесуэлой и Гайаной маловероятным, вооруженные силы страны приготовились к такому сценарию и отправили дополнительные отряды военнослужащих с бронетехникой к границе. Собеседник G1 уточнил, что бразильское правительство не отдавало приказ о немедленном начале военной операции на границе с Венесуэлой — речь идет о переходе сил в состояние боевой готовности.

Венесуэла и Гайана с начала XIX века ведут длительный территориальный спор. Речь идет о богатой природными ресурсами, в том числе золотом и алмазами, части территории Гайаны в бассейне реки Эссекибо. На картах Венесуэлы эти земли обычно заштрихованы как спорные.

Эссекибо в основном представляет собой непроходимые джунгли, но там есть большие запасы нефти, золота и меди. Интерес к региону во многом обусловлен ископаемыми: в 2019 году Международный валютный фонд (МВФ) назвал Гайану страной с самой быстрорастущей экономикой в мире благодаря доходам от морских нефтяных месторождений.

30 ноября президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал к народному единству в преддверии референдума по территориальному конфликту с Гайаной. 97% участников референдума высказались за предложение оспорить решение Парижского арбитражного суда 1899 года о принадлежности Эссекибо Великобритании (Гайана тогда была британской колонией). Мадуро заявил, что референдум «увенчался абсолютным успехом для нашей страны».