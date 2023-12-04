Ключевой посредник обвинил Израиль в «геноциде»

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль Тани осудил военную операцию Израиля в Газе, назвав ее "геноцидом", и выразил возмущение игнорированием международного сообщества этого "отвратительного преступления", передает Al Jazeera.

Во время открытия саммита Совета сотрудничества стран Персидского залива в Дохе аль Тани заявил: "Оккупационные силы Израиля нарушили все политические, этические и гуманитарные нормы. Международному сообществу позорно допускать продолжение этого отвратительного преступления".

Он обвинил Израиль в "систематическом и преднамеренном убийстве невинных безоружных граждан" и подчеркнул, что "это геноцид, совершаемый Израилем".

Эмир Катара также призвал Совет Безопасности ООН обязать Израиль возобновить переговоры.

Он также напомнил о значительной роли Катара в достижении временного перемирия между Израилем и ХАМАС, что привело к освобождению более 100 заложников в Газе после нападения 7 октября. В ответ на это Израиль освободил из своих тюрем ряд палестинских заключенных.

Стоит отметить, что Катар является одним из главных "решальщиков" проблем региона и сторонников дипломатии. С начала военных действий между Израилем и ХАМАС Доха играет ключевую роль в сложном переговорном процессе между палестинской группировкой и еврейским государством.

Эта страна активно действовала в Украине, в Ливане, Судане, Иране, Афганистане и Газе, предоставляя площадку для переговоров, в частности, с руководством афганского движения "Талибан" и заключения сделки между Ираном и США в сентябре, в результате которой пятеро американцев были освобождены из иранского заключения.