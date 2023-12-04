Официальная презентация Grand Theft Auto VI должна была состояться 5 декабря в 18:00 по Баку, однако Rockstar выложила его сегодня ночью. До этого в Сеть просочился трейлер в плохом качестве, что, вероятно, и послужило основанием для преждевременной публикации ролика.

Прошло уже десять лет с момента выхода GTA V, которая стала второй по продажам игрой в истории, уступив лишь Minecraft.

Объявление о предстоящем трейлере вызвало большой ажиотаж и стало главной новостью. В трейлере представлена первая женская главная героиня серии, Люсия, а действие игры разворачивается в Вайс-Сити, городе, вдохновленном Майами.

Отличительной чертой новой игры является современный сеттинг, в отличие от вымышленных 1980-х годов в предыдущих частях. Ожидается, что игра, бюджет которой составляет 1 млрд долларов, будет выпущена в 2025 году. Как и предыдущие игры серии, новая GTA обещает сочетать в себе шокирующее насилие, захватывающие сюжетные линии и оригинальную сатиру.

На YouTube трейлер игры Grand Theft Auto VI уже собрал более 63 млн просмотров и 7,2 млн лайков всего за первые 14 часов после премьеры!