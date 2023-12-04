Сегодня было подписано соглашение между Национальным олимпийским комитетом Азербайджана и Общественным объединением Judo Club 2012 о проведении Национального телевизионного фестиваля спортивных фильмов и программ.

В фестивале смогут принять участие художественные и документальные фильмы о спорте и спортсменах, снятые государственными и частными телеканалами, продакшенами, спортивными федерациями и коммерческими компаниями в период с 2022-го по 2024-й годы.

Подобный фестиваль будет проведен впервые и обещает стать одним из ярчайших событий в спортивно-культурной жизни Азербайджана.

В мероприятии, состоявшемся в административном здании НОК, участвовали вице-президент Олимпийского комитета Чингиз Гусейнзаде, генеральный секретарь Азер Алиев, глава Judo Club 2012 Азер Аскеров, исполнительный директор Azman Holding Ильхам Ахмедов, директор Judo Club 2012 Мубариз Джафаров и др.

Церемония открытия фестиваля состоится в середине декабря, а закроется фестиваль в марте следующего года.

После церемонии Азер Аскеров подчеркнул, что Judo Club 2012 всегда с радостью участвует в развитии и популяризации спорта.

«Считаю, что сегодняшнее соглашение откроет более широкие возможности. Благодарим организаторов за оказанное нам доверие. Очень рады, что и мы внесем вклад в организацию Фестиваля спортивных фильмов», - сказал А.Аскеров.