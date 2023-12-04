Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI) опубликовал рейтинг 100 крупнейших производителей оружия и поставщиков военных услуг. Как пишет израильское издание «Детали», на Ближнем Востоке в список попали только семь компаний из двух стран – Израиля и Турции, однако совокупный доход этих семи компаний показал самый большой рост доходов в региональном разрезе.

«Совокупный доход семи компаний из топ-100, расположенных на Ближнем Востоке, вырос на 11% и составил 17,9 миллиарда долларов. Это самый большой годовой процентный рост выручки от продажи оружия, если оценивать ее по регионам», – говорится в сообщении SIPRI.

В Израиле гигант оборонной электроники Elbit Systems поднялся на пять позиций, став 24-й компанией в мире по производству вооружений и оказанию военных услуг в 2022 году, сохранив статус крупнейшего производителя оружия на Ближнем Востоке. Компании Israel Aerospace Industries и Rafael также поднялись в рейтинге на три и четыре места соответственно.

Хотя все турецкие и израильские компании увеличили свои доходы в 2022 году, основной движущей силой роста стали турецкие компании с совокупным доходом в 5,5 миллиарда долларов, отмечает SIPRI.

Компания Baykar, производитель знаменитых турецких беспилотников Bayraktar, впервые попала в этот список и зафиксировала самый большой рост среди всех компаний, входящих в топ-100. «Выручка Baykar от продажи оружия выросла на 94%, что является самым большим ростом среди всех 100 крупнейших компаний, в результате роста продаж БПЛА Bayraktar TB2, которые активно использовались Украиной во время войны», – говорится в сообщении организации.

Помимо Baykar, в список впервые вошел турецкий производитель ракет Roketsan, в результате чего число турецких компаний в списке 100 лучших увеличилось до четырех.

В то же время доходы многих американских и европейских компаний сократились, несмотря на резкий рост спроса после вторжения России в Украину, отмечает SIPRI.

В отличие от своих европейских и американских коллег, многие компании из топ-100 в Азии и на Ближнем Востоке, похоже, смогли преодолеть эти трудности и смогут перевести рост спроса в 2022 году в увеличение доходов.

В качестве основных причин роста выручки ближневосточных компаний исследовательская организация назвала более высокий уровень гибкости производственных мощностей, развитую сеть местных поставщиков и государственную поддержку оборонного сектора.